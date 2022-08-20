The following students have been named to the honor roll for the fourth marking period of the 2021-22 school year at Brunswick High School:
Grade nine, first honors: Matthew Allgaier, Cayleigh Armitage, Elli Grace Ayoub, Ramatoulaye Bah, Shae Bastian, Michael Beeler, Jeremy Bel, Tiffany Bishop, Daniel Cabeza, Kyan Diaz, Alexa Domathoti, Jackson Dudley, Jasmine Elam, Carson Eye, Jeffrey Farrell, Kody Fowler, Jamison Gdowski, Allison George, Ethan Houck, Katelynn Hough, Rachel Johansen, Curtis Kemtchouang, McKenzie Ligi, Clare Frances Lukes, Jazmyn Maldonado, Elijah Miller, Melissa Monroy, Evan Mullen, Summer Nagy, Emma Okyere, Abigail Parks, Mackenzie Parks, Noah Paschalides, Parth Patel, Colin Phillips, Jennifer Porter, Jacie Powell, Amirah Ramsburg, Percy Roberts, Charles Shell, Elizabeth Sines, Lincoln Smith, Alex Snesrud, Sabrina Stephens, Teagan Swyers, Selina Sznoluch, Evelyn Valentine, Samuel Verosto, Andie Welsh, Isaiah Wigfall, Daniel Wisniewski, Griffin Withers.
Grade nine, second honors: Audra Asbury, Papa Baffoe, Mikayla Barnhouse, Natalie Birney, Jaelin Boyce, Chloe Callahan, Ayden Carrillo, Trinity Coldren, Marcos Colon Rios, Giullian Contreras, Berkely Crawford, Devin Cruz, Hannah Davis, Jenna Dick, Eli Droneburg, Anthony Esworthy, Nicholas Feys, Thomas Feys, Jaina Follin, Taylor Fry, Jacob Genos, Joshua Gibson, Andrew Green, Mars Haga, Sophia Hayes, Brandon Heflin, Amber Howes, Brady Huffman, Michelle Isaacura Yepez, Nyaire Jackson, Brylie Jensen, Layke Jensen, Evangeline Johnson, Thomas Kautz, Madison Kean, Reed Killmayer, Lana Konieczny, Kayla Larco, Aliyah Lovelady, Chase Malone, Jackson Marshall, Cristian Maya Gonzalez, Ella McMonagle, Isaac Mendez, Tara Mills, Jared Monge, Meadow Morris, Brooke Munday, Chebet Nganga, Ashley Nischan, Moya Nkong, Avery Nussear, Emma Oden, Nathan Packin, Alexyah Partyka, Colin Pearre, Campbelle Pique, Clare Porcella, Claire Price, Graham Putnam, Armin Rahman, Sherlyn Salto, Kylie Shawver, Samantha Shurn, Mark Small, Calliope Smith, Cole Smith, Isabella Smith, Remy Smith, Yana Smith, Mark Sosnowski-Cooke, Arianah Speaks, Siddalee Switzer, Jezhua Torrens Arce, Marvin Vasquez Molina, Camden Wachter, Christopher Wells, Hayden White, Sydney Williams, Talin Young.
Grade 10, first honors: Giovannie Aborisade, Blake Ambrose, Tristan Attrill, Cadence Avey, Savannah Banks, Lochlan Batson, Gracyn Bleignier Baker, Lucius Boget, Grant Brown, Jenna Cackowski, Annabelle Caruso, Jason Chavez Rivera, Sebastian Colon Rios, Benjamin Crowell, Tai Diaz, Chase Diehl, Collin Dollarhide, Elena Doyle, Jonathan Fitch, Sara Guillen, Ashley Junker, Bradley Keriakos, Michael Kittredge, Ashley Kramer, Kylie Lancaster, Carly Lindley, Jaylyn Lowe, Jillian Maier, Mia McGuffin, Emma Mourlas, Hailee Nalborczyk, Lindsey Nash, Meghan Pelkey, Isleina Ramos Mena, Zoe Razunguzwa, Brynn Reynolds, Hailey Santana, Brandon Simmons, Brielle Simpson, Aiden Smith, Jayrady Sok, Abigail Speak, Alexandra Swam, Wiley Taylor, Reilly Teague, Paige Trendell, Lucia Virgilio, Megan Warren, Blake Whitcomb, Paige Williams.
Grade 10, second honors: Naomi Adams, Logan Aldridge, Leonardo Amaya Chavez, Damien Amuzu, Elizabeth Bailey, Mahkyi Bell, Koltin Boyer, Wyatt Burgee, Carly Cairns, Madison Cook, Morgon Corwine, Gabrielle Dafonte, Payton Dean, Mason DeFriece, Gabrielle DeMarco, Camryn Dorsey, David Fisher, Lance Fosburg, Joseph Gooding, Ethan Graves, Conor Greene- Hutta, Brock Harsh, Dylan Harsh, Baylin Hoffman, Madison Hoffman, Brian Holland, Aubrey Humphries, Elan Joseph, Samuel Joseph, Benjamin Kennedy, Bailey Kent, Makayla Kinser, Sophia Krasheninnikov, Lucien LaCasse, Marlena Landon, Charles Lawrence, Carter Lazarow, Tyler Lowery, Addeson Mantle, Keira McDonald, Annaleigh McFate, Morgan McKay, James Mosley, Connor Mullaney, Mwiinga Munkombwe, Rylynn Nalborczyk, Zavier Nilssen, Asher Pierson, Hannah Rhoades, Anani Rogers, Evan Roman-Ramos, Regan Ryder, Michael Santamaria, Bailey Sclater, Kaitlin Shearer, Elijah Shullenbarger, Eden Smallwood, Gabriella Stefanic, Ava Stiglicz, Quinn Taylor, Eliana Thompson, David Tompkins, Devyn Tyler, James Ward, Mattias Williams, Denise Yongbi, Ava Young, Lana Young.
Grade 11, first honors: John Adams, Bella Amell, Alexis Amoranto, Paul Beck, Lindsay Borawski, Aidan Bowers, Emilia Cendrowski, Rebecca Charbonneau, Andrew Clary, Leah Cook, Savana Cortes, Madison Crowl, Cadence Dodson, Jonathan Dysinger, Mia Fakhouri, William Fitch, Ethan Genos, Eliana Harris, Isaac Hatch, Charlie Holden, Atiya Jackson, Thomas Jarrell, Isaiah Jenkins, Leah Johansen, Brianna Jordan, Diana Kaaga, Ryan Kearns, Noelle Klipp, Jayden Lassiter, Lauren Laverty, Logan Malone, Levi Mann, Nathaniel Markham, Ruxandra Meinze, Carina Morley, Mattias Namur, Sydney Packin, Katrina Parde, Grace Parks, Jishnu Patel, Matthew Peluso, Jada Powell, Mathilda Robinson, Tyler Sadtler, Bree Shiley, Andrew Soth, Daniel Swanger, Ryan Sweeney, Nathaniel Swyers, Tara Thee, Joel Wenner.
Grade 11, second honors: William Adams, Zachary Ahern, Virginia Allen, Ryley Backer, Colin Bastian, Alexis Baylor, Ethan Beals, Christopher Benitez, Tomas Bois, Garrett Bowie, Nailah Briggs, Trinity Brown, Haydn Byrd, Nathan Callahan, Richard Cicmanec, Jordan Cruz, Gisela Cuddy, Andrew Diaz, Vera Diaz Rivera, Ryan Domathoti, Kaylee Dorsey, Braxton Duckworth, Oliver Ellison, Ashley Gantley, Jaden German, Bradley Henry, Isaac Herbert, Bryan Hiheglo, Morgan Jarrell, Noah Johns, Cofi Koufiogna, Rowan Kuske, Hayden Lazorchak, Robert Legg, Heather Leopold, Sarah Madsen, Seann McCombie, Finn McGannon, Ember McGill, Zosia Milauskas, Alexander Miranda, Zoe Mourlas, Nathan Muir, Lana Murphy, Grace Opoku Annor, Bradley Pearl, Lane Pellicot, Xavier Phillips, Anna Putnam, Cassidy Rhodes, Abigail Sharp, Ariana Shurn, Owen Stewart, Michelle Taulton, Dominic Thompson, Mackenzie Thompson, Zachary Tompkins, Eleanor Virgilio, Breckin Welsh, Paige Willard, Logan Williams, Jacob Winter.
Grade 12, first honors: Jackson Acker, Madison Ahalt, Lindsay Aldridge, Sadie Batson, Adriana Blumenauer, Alden Bobofchak, Abigail Bolingbroke, Elisabeth Caruso, Danielle Curry, Anna Davies, Hannah Estep, Alyssa Fuentes, Kate Gerlus, Alexa Gieseman, Kara Graves, Chloe Gregory, Gavin Hartman, Scott Haste, Donald Haycraft, Logan Heishman, Louis Held, Morgan Hull, Rylie Johnson, Hayley Kean, Katelyn Kean, Evan Kelly, Joseph Kennedy, Jordan King, Mariana Kolodziejczak, William (Harrison) Loeffler, Andrew McGillivray, Angela Miller, Austin Mitko, Jon Mosley, Madison Nalborczyk, McKenzie Nalborczyk, Brandon Naylor, Murphy Nichols, Devin O’Neill, Alexis Piasecki, Andrew Ricketts, Grace Sabine, Bryton Schnur, Aayza Shaikh, Erin Shanholtzer, Madison Shawver, Justin Smallwood, Emma Smith, Holly Smith, Heather Spence, Samantha Stephens, Tess Thee, Brendan Walsh, Benjamin Weatherhead, Lauren Williams, Michael Williams, Veronika Williams, Sarah Zelaya, Sean Zsoldos.
Grade 12, second honors: Gabrielle Aning, Agya Baffoe, Connor Banks, Amber Bartz, Dargen Bladen, Collin Bomysoad, Carly Bruchey, Cameron Cornett, Andrew Davis, Collin Dinges, Joshua Duncan, Dominick Elam, Jeremiah Elfrey, Leif Elfrey, Keyonn Figg, Molly Follin, Anna Gibson, Aaron Hall, Ashton Hansel, James Harich, Jaden Harris, William Harris, Micah Heishman, Shelby Johnson, Tania Jones, Anna Kerns, Leander Kuske, Hailey Lawson, William (Mason) Loeffler, Ella Katherine Machen, Neil Mantle, Isabella Marra, Brooke Marshall, Emily Mohler, Kelsey Myers, Clara O’Brien, Maddie Oden, Adrianna Parks, Brandon Patton, David Patton, Devin Philips, Sophia Porcella, Tony Ricks, Skyler Roberts, Grace Rugemintwaza, Anthony Scott, Zachary Shell, Jamir Stewart, Kazimierz Stronge, Jared Struss, Joseph Sweeney, David Taulton, Kody Terry, McKenzie Thompson, Shianne Tibbs, Kendyle Webber, Kendall Welsh, Marissa Whidden, Harmony Whisman, Joshua Wiles, Liam Williams.
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