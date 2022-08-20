The following students have been named to the honor roll for the fourth marking period of the 2021-22 school year at Brunswick High School:

Grade nine, first honors: Matthew Allgaier, Cayleigh Armitage, Elli Grace Ayoub, Ramatoulaye Bah, Shae Bastian, Michael Beeler, Jeremy Bel, Tiffany Bishop, Daniel Cabeza, Kyan Diaz, Alexa Domathoti, Jackson Dudley, Jasmine Elam, Carson Eye, Jeffrey Farrell, Kody Fowler, Jamison Gdowski, Allison George, Ethan Houck, Katelynn Hough, Rachel Johansen, Curtis Kemtchouang, McKenzie Ligi, Clare Frances Lukes, Jazmyn Maldonado, Elijah Miller, Melissa Monroy, Evan Mullen, Summer Nagy, Emma Okyere, Abigail Parks, Mackenzie Parks, Noah Paschalides, Parth Patel, Colin Phillips, Jennifer Porter, Jacie Powell, Amirah Ramsburg, Percy Roberts, Charles Shell, Elizabeth Sines, Lincoln Smith, Alex Snesrud, Sabrina Stephens, Teagan Swyers, Selina Sznoluch, Evelyn Valentine, Samuel Verosto, Andie Welsh, Isaiah Wigfall, Daniel Wisniewski, Griffin Withers.

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