The following students have been named to the honor roll for the third marking period of the 2021-22 academic year at Middletown Middle School:
Grade six, first honors: Esteban Aguilar Ramirez, Joshua Akingbade, Caleb Anderson, Raphael Baran, Henry Barber, Carley Bidinger, Noah Bittle, Anna Bladen, Mary Bradford, Parker Brown, Hannah Carr, Benjamin Cody, Kaiden Cohan, Colton Coon, Talmer Curry, Jaelyn Deater, Levi Derr, Lukas Derr, Blake Duke, Abigail Ehn, Charlotte Felton, Dakota Flook, Cadence Gallagher, Catherine Ganley, Addison Geasey, Alexander Giannoumis, Dominick Glenn, Ella Griffin, Logan Haines, Leah Harshman, Adalie Hendy, Zoe House, Gavin Huskey, Dainon Johnson, Kaitlyn Johnson, Tyler Jones, Brynne Keel, Ryker Keeney, Lilliana Keyfauver, Ashley Kinsey, Chloe Lader, Gia Lotsikas, Cy Lucas, Clara McCrohan, Aiden McDonald, Patrick McNeely, Makomborero Mharadze, Spencer Moore, Ode Odigie, Nicole Odukwu, Andrew Olenchalk, Faith ORear, Noah Philip, Nathan Phillips, Cooper Riley, Avery Schneider, Scarlett Smith, Phiona Snyder, Emily Stup, Savannah Thach, Gavin Trimble, Ava Webb, Myka Wells, Mason Whipp, Ryder White, Dominik Wieczorek, Taylar Wilhelm, Olivia Wilson, Story Winkler, Sarah Wolfe, Katherine Zeltwanger;
Grade six, second honors: Zebulon Agostini-Broadt, Madalyn Anthony, Dillon Aponte, Mutasim Bahadur, Cooper Ball, Abigail Beckett, Cooper Bell, Siri Braverman, Addison Brown, Isaiah Brown, Belle Buckley, Trinity Buckley, Aiden Callahan, Lilly Cantrell, Ethan Cartagena, Hannah Carter, Anderson Chase, Maryssa Couch, Colin Crawford, Mason Crutchley, Carra Davis, Kharisma Dixon, Edward Dominesey, Anna Dudash, Madison Earp, Grace Elwood, Patrick Elwood, Ava Estrem, Elijah Feeney, Oliver Fell, Christian Garcia, Izabella Gerena, Kegan Getzandanner, Nicholas Grady, Emily Gray, Lola Gulley, Emily Hall, Addyson Harrigan, Cheyenne Hensley, Sydney Herbert, Eve Higgs, Ethan Homan, Trey,Stanley Honacki, Acelynn Hopkins, Brendon Jackson, Morgan Johnson, Joelle Keeler, Maddox Keyfauver, Taylor Knott, Logan Knox, Zachary Landis, Ian Lashley, Andrew Lawson, Matthew Lewis, Addisyn Lowery, Colton Lowery, Grace Manner, Misael Martinez,Funez, Jackson Mcfalls, Tristan McMahon, Richie Menjivar,Lievano, Anabella Metral, Aubree Miss, Olivia Moats, Zoerina Monto, Austin Murray, Fionna Nitz, Marisa O’Brien, Elizabeth O’Haver, Landon Ohler, Emma Olenchalk, Alicia Palk, Lety Paniagua,Sanchez, Kaylee Pederson, Dean Petersen, Zoe Poole, Abigail Pryor, Charlotte Randall, James Reinhardt, Bryce Richards, Reagan Riley, Caleb Rodriguez,Dunkle, Jacob Ross, Gianna Rushforth, Hunter Sakoian, Brandon Saville, Makayla Sawyer, Evie Schwartz, Charinson Senekounnavong, Christian Shealer, Karen Sherman, Patrick Shively, Elzbieta Skoczylas, Cody Smith, Landon Smith, Michael Smith, Samantha Spehr, Madelyn Spruill, Aurore Staruk, Cody Stevenson, Samuel Sword, Easton Timme, Talon Travis, Alivia Vance, Caleb Verner, Gregory Vickers, Tatum Vierling, Noah Whitney, Noah Wood, Reilly Zabala, Henry Zuretti;
Grade seven, first honors: Kevin Agustin, Carlos Amaya Chavez, Alyvia Arner, Callie Baker, Wyatt Beall, Madelyn Bear, Trevor Beard, Eliana Bergman, Campbell Bowman, James Bowman, Claire Brohawn, Bayley Brown, Isabella Brown, Phoenix Brown, Brooklyn Byrd, Madison Cartwright, Alexandra Chahalis, Aryan Chakravarty, Kalinn Chappell, Taylor Clayton, Caleb Crouse, Cannon Cruse, Makenna Demeza, Benjamin Depo, Amber DeVriendt, Carly DiFazio, Ryan Divita, Adelle Dobecky, Nikola Dragic, Eleanor Dupy Border, Luke Etter, Chloe Garcia, Dominic Gerner, Melanie Gerner, William Griffiths, Jocelyn Grose, Jessica Hart, Matthew Hazel, Thomas Hazel, Loralie Hegg, Evan Heinze, Elise Hemenway, Ella Heritage, Asher Higgs, Mairead Hoyt, Jamisyn Kenyatta, Edward Kilcoyne, Kiera Kincaid, Paige Klink, Tristan Kopelson, David Koster, Maxim Kukhtin, Aubrey Lader, Ryan Lakin, Ryanne Landis, Zachary Ledder, Joshua Lin, Ronan Loaisiga, Natalie Lynch, Liam Manson, Myles Manson, Joshua McCarthy, Juliana McCullough, Laurel McDaniel, Samuel McRea, Ryan Melito, Aubrey Michaels, Brynn Munger, Salifyanji Munkombwe, Austin Murphy, Autumn Murphy, Logan Murphy, Reagan Norton, Violet Orcutt, Noble Pak, Madison Palmer, Thomas Parker, Olivia Parmenter, Matthew Pencola, Kacie Phillips, Kathryn Phillips, Isabela Piccolo, Mia Polansky, Edward Quinn, Leah Remsberg, Alyssa Schill, Riley Schmidt, Isabella Schroyer, Caitlyn Shafer, Devin Simms, Jacob Skoczylas, Andrew Sloan, Calvin Smith, Katherine Smith, Liam Soe, Cooper Stinson, Danica Stup, James Summers, Atticus Thompson, Clare Towers, Anya Towson, Lilian Trexler, Allison Tross, Eleonora Trujillo, Sophia Tsapenko, Kadence Turner, Tristan Vail, Bethany Vandre, Kit Varnadore, Emily Venegas, Angelina Wachtel, Emma Wagle, Jenna Wagner, Caleb Whitcomb, Trey Wilkes, Kai Wilson, Elliot Wolf, Gabrielle Wolf, Sophia Wynne, Seneca Yarmus, Julia Zumbrun;
Grade seven, second honors: Caroline Ahalt, Alexis Beam, Valeska Belew, Wynter Benner, Ainsley Bittle, Travis Brandenburg, Jackson Brewer, Ava Burgess, Moses Corado, Daniel Corbett, Ryan Coulby, Rylan Daugherty, Marli Demith, Maximus Dewese, Noah Fegley, Robert Finger, Samantha Flook, Shepherd Flook, Emma Flores Arriola, Kira Garner, Paige Godbold, Cody Godlove, Stephen Gonzalez, Audrey Hall, Clay Hamilton, Delanie Harne, Dylan Harne, Carter Harps, Logan Hayter, Andrew Hedges, Austin Heil, Alexander Heinzman, Christopher High, Jasper Holmes, Josue Inamagua, Daniel Jarquin Obando, Lillian Johnson, Kaden Jones, Jazaria Jordan Swindell, Marissa Kraje, Emily Krichbaum, Jack Larson, Maddison Leatherman, Jonathan Leishear, Lydia Lumley, Ryan Mahoney, Shannon Mahoney, Alexis Malone, Vincent Marchesani, Aiden Mathsen, Wayne McDaniel, Trevor Mehaffie, Gavin Michel, Nathan Miller, Dominic Miraglia, Austin Mitchell, Evan Monico, Vivian Moore, Grace ORear, Liam Orem, William O’Toole, Alice Pacheco Rivas, Regan Parsell, Hayden Payne, Dylan Perlman, Shion Plankenhorn, Gisella Portillo, Thomas Quinlan, Jackson Raymond, Farrah Schiller, Jensen Schooler, Harvey Shapiro, Wynter Simonoff, Bethany Sinden, Benjamin Sova, Ella Stanley, Blake Stevens, Bella Thomas, Gunnar Thompson, Alice Tiede, Austin Torreyson, Eva Towson, Gavin Velez, Scott Verner, Cassidy Webb, Annabelle Wheat, Rezdyn Whitaker, Tobias White, William Witt, Katherine Workman, Bianca Younkins, Bernadette Zummo, Lilah Zuniga;
Grade eight, first honors: William Akingbade, August Armentano, Adam Baird, Olivia Baltrotsky, Chase Beard, Renette Bileg, Eden Bishop, Abigail Bogley, Mia Bratcher, Preston Brohawn, Lillian Brown, Jesse Bryner, Ryan Carpenter, Vivian Centeno Solis, Kayla Cochran, Guinevere Colunga, Ava Crawford, Mialoh de Luna, Daniel DeHart, Eloise Dominesey, Nathaniel Duruttya, Raegen Elder, Ellery Ernst, Rachel Feldman, Ella Fell, Grace Foster, Hope Friton, Kylie Gallagher, Grace Ganley, Samantha Garruto, Sadie Gaydos, Dominic Goline, Dakota Gray, Bryce Haines, McKenzie Hargest, Madeline Harshman, Mikayla Herbert, Jaxton Hoffman, Landon Hofgesang, Nathaniel Hollis, Abigail Honacki, Brandon Hong, Searlait Hoyt, Talia Jenkins, Ulyana Kazhamiakina, Jacob Keeler, Brady Kinsey, Maebree Knight, Jason Koster, Andrew Leatherman, Prosser Lebherz, Chloe Lee, Alexander Leist, George Lockney, Caleb Marr, Tyler Mason, Ryan McLister, Emory Moore, Julia Morgan, Reese Moskowitz, Hayden Moxley, Madelyn Norris, Makayla Olenchalk, Emily Penrod, Evelyn Perkins, Noah Powell-Zahler, Gabriella Preston, Payton Robinson, Lucinda Rodriguez, Skyla Skaggs, Finley Stair, Evelyn Storer, Nicholas Stup, Corinne Sullivan, Nels Sunnarborg, Samuel Tamayo, Grace Torano-Conway, Katherine Tsapenko, Lila Vanden Bosche, Catherine Waskey, Olivia Wynne, Tegan Yarmus, Edwin You, Arissaell Zilneus;
Grade eight, second honors: Matteen Abedi, Eilis Ace, Charles Aguilar, Cesar Aguilar Ramirez, Abigail Anthony, Kameren Appel, Malakai Bain, Damon Baker, Derek Bazinet, Kaitlyn Beltran, Melanie Bernal, Judah Betit, Lily Bottoms, Jonathan Bowers, Joseph Bradford, Jaydan Brown, Samuel Brown, Carter Canale, Victoria Candelaria, Genevieve Chase, Skilyar Clift, Finley Coffman, Jack Cornell, Jesse Crow, Katie Crummitt, Taylor Deane, Kaylee Dehn, Delaney Disney, Avery Doody, Meredith Dunn, Andrew Felices, Max Fiore, Carlee Fogle, Hannah Folliot, Jamie Geisbert, Kerrigan Glotfelty, Cory Godlove, Andrea Gollu, Ava Gordon, Maxwell Gray, Landon Gregory, Savannah Haines, Cullen Hockensmith, Xander Hoheusle, Erin Jackson, Adria Janse Van Rensburg, Evelyn Johnson, Tyler Johnson, Claire Jones, Addison Kaas, Cooper Kefauver, Alec Kellogg, Madelyn Kiska, Eva Klaus, Kayla Knapp, Olivia Koogle, Philip Krautwurst, Owen Kufta, Megan Mahoney, Bradley Molter, Alexander Musson, Marissa Neal, Alana Orlando, Stella Otto, Jonathan Palti, Roger Paniagua Sanchez, Alexis Parker, Kaellyn Peart, Nicolas Pereira, Nalaina Pfaehler, Brittin Poffenbarger, Cooper Ranneberger, Brody Robertson, Adriana Rodriguez Dunkle, Madison Shaw, Evan Sims, James Sines, Brayden Soe, Myles Sontz, Blake Souders, Chloe Stevens, Alaina Strader, Jacob Sword, Carly Timme, Maria Tobias, Grace Treadwell, Vincent Trieu, Tobias Troop, Hannah Tunis, Brady Vail, Austin Vaughn, Brenna White, Brooke Wolbert, Sydney Zeigler.
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