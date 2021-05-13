The honor rolls list for Middletown Middle School that published on May 13 was incorrect.
The following students have been named to the honor roll for the third marking period of the 2020-2021 school year at Middletown Middle School:
Grade six, first honors: Callie Baker, Wyatt Beall, Madelyn Bear, Trevor Beard, Eliana Bergman, Ainsley Bittle, Campbell Bowman, James Bowman, Travis Brandenburg, Harrison Brennan, Finn Brognard, Claire Brohawn, Isabella Brown, Josiah Brown Price, Brooklyn Byrd, Nicholas Case, Alexandra Chahalis, Kalinn Chappell, Caleb Crouse, Cannon Cruse, Rylan Daugherty, Makenna Demeza, Amber DeVriendt, Carly DiFazio, Ryan Divita, Eleanor Dupy Border, Luke Etter, Chloe Garcia, Melanie Gerner, William Griffiths, Jocelyn Grose, Clay Hamilton, Carter Harps, Andrew Hedges, Ella Heritage, Asher Higgs, Jasper Holmes, Mairead Hoyt, Lillian Johnson, Edward Kilcoyne, Kiera Kincaid, Tristan Kopelson, David Koster, Maxim Kukhtin, Aubrey Lader, Ryan Lakin, Jack Larson, Zhuangyu Lin and Natalie Lynch.
Joshua McCarthy, Juliana McCullough, Laurel McDaniel, Aubrey Michaels, Mark Mikhaiel, Brynn Munger, Autumn Murphy, Austin Murphy, Logan Murphy, Kolton Nicholson, Reagan Norton, Violet Orcutt, Madison Palmer, Thomas Parker, Clyde Pearre, Kathryn Phillips, Kacie Phillips, Isabela Piccolo, Edward Quinn, Jackson Raymond, Annabel Sassi, Alyssa Schill, Farrah Schiller, Riley Schmidt, Caitlyn Shafer, Harvey Shapiro, Devin Simms, Andrew Sloan, Katherine Smith, Benjamin Sova, Cooper Stinson, Danica Stup, James Summers, Bella Thomas, Alice Tiede, Clare Towers, Sophia Tsapenko, Bethany Vandre, Kit Varnadore, Emily Venegas, Emma Wagle, Cassidy Webb, Caleb Whitcomb, Olivia Whitman, Trey Wilkes, Kai Wilson, Elliot Wolf, Gabrielle Wolf, Sophia Wynne, Seneca Yarmus, Julia Zumbrun and Lilah Zuniga.
Grade six, second honors: Caroline Ahalt, Lucas Anderson, Alaina Baker, Alexis Beam, Jackson Brewer, Bayley Brown, Madison Cartwright, Emily Cherian, Taylor Clayton, Ryan Coulby, Josephine Dittman, Nikola Dragic, Ayden Fall, Noah Fegley, Robert Finger, Dominic Gerner, Paige Godbold, Dylan Harne, Thomas Hazel, Matthew Hazel, Austin Heil, Evan Heinze, Alexander Heinzman, Elise Hemenway, Christopher High, Ilsa Hurley, Daniel Jarquin Obando, Paige Klink, Jayda Klipp, Marissa Kraje, Reinol Lami, Ryanne Landis, Zachary Ledder, Quentin Lowery, Jada Lugo and Lydia Lumley.
Shannon Mahoney, Ryan Mahoney, Vincent Marchesani, Aiden Mathsen, Samuel McRea, Trevor Mehaffie, Ryan Melito, Nathan Miller, Myah Miller, Austin Mitchell, Salifyanji Munkombwe, Grace O'Rear, Liam Orem, MaKena Osbaugh, Noble Pak, Olivia Parmenter, Regan Parsell, Hayden Payne, Matthew Pencola, Shion Plankenhorn, Braeden Pocius, Mia Polansky, Leah Remsberg, Emily Rose, Jaina Roxbury, Selina Siguenza, Wynter Simonoff, Bethany Sinden, Liam Soe, Abigail Sorto, Ella Stanley, Blake Stevens, Gunnar Thompson, Austin Torreyson, Anya Towson, Eva Towson, Lilian Trexler, Allison Tross, Eleonora Trujillo, Kadence Turner, Tristan Vail, Gavin Velez, Angelina Wachtel, William Witt and Bianca Younkins.
Grade seven, first honors: Cesar Aguilar Ramirez, William Akingbade, Olivia Baltrotsky, Chase Beard, Kaitlyn Beltran, Zaineb Bhatti, Abigail Bogley, Lily Bottoms, Lillian Brown, Jaydan Brown, Jesse Bryner, Ryan Carpenter, Finley Coffman, Jack Cornell, Ava Crawford, Daniel DeHart, Meredith Dunn, Ella Fell, Grace Foster, Kylie Gallagher, Grace Ganley, Samantha Garruto, Sadie Gaydos, Cory Godlove, Andrea Gollu, Ava Gordon, Bryce Haines, McKenzie Hargest, Madeline Harshman, Mikayla Herbert, Cullen Hockensmith, Nathaniel Hollis, Abigail Honacki, Brandon Hong, Searlait Hoyt, Talia Jenkins, Evelyn Johnson, Deepika Kalapala, Ulyana Kazhamiakina, Jacob Keeler, Cooper Kefauver, Kayla Knapp, Maebree Knight, Jason Koster, Andrew Leatherman, Prosser Lebherz, Chloe Lee andGeorge Lockney.
Sivan Madura, Caleb Marr, Emory Moore, Julia Morgan, Reese Moskowitz, Makayla Olenchalk, Alana Orlando, Emily Penrod, Molly Pillow, Jack Pillow, Noah Powell-Zahler, Richard Rawley, Payton Robinson, Lucinda Rodriguez, Skyla Skaggs, Finley Stair, Corinne Sullivan, Nels Sunnarborg, Samuel Tamayo, Grace Torano-Conway, Vincent Trieu, Lila Vanden Bosche, Catherine Waskey, Cody Wiles, Hugh Winchester Dodman, Brooke Wolbert, Olivia Wynne, Tegan Yarmus, Edwin You and Rachel Zeltwanger.
Grade seven, second honors: Charles Aguilar, Abigail Anthony, Adam Baird, Damon Baker, Derek Bazinet, Judah Betit, Renette Bileg, Eden Bishop, Jonathan Bowers, Mia Bratcher, Preston Brohawn, Carter Canale, Victoria Candelaria, Genevieve Chase, Kayla Cochran, Guinevere Colunga, Samantha Considine, Brooke Cox, Katie Crummitt, Taylor Deane, Kaylee Dehn, Gideon Derse, Delaney Disney, Eloise Dominesey, Nathaniel Duruttya, Ellery Ernst, Rachel Feldman, Andrew Felices, Max Fiore, Zoee Foland, Hannah Folliot, Jamie Geisbert, Kerrigan Glotfelty, Dominic Goline, Maxwell Gray, Connor Grimm, Savannah Haines, Cameron Hall, Macie Harrison, Jaxton Hoffman, Adria Janse Van Rensburg, Tyler Johnson, Claire Jones, Addison Kaas, Brady Kinsey, Madelyn Kiska, Eva Klaus, Owen Kufta, Egor Levashov and Elizabeth Locke.
Megan Mahoney, Aaron Manjarrez Zapata, Ava Marathe, Tyler Mason, Logan Miller, Bradley Molter, Hayden Moxley, Alexander Musson, Marissa Neal, Madelyn Norris, Stella Oleyar, Stella Otto, Jonathan Palti, Roger Paniagua Sanchez, Alexis Parker, Jonah Park-Rumbaugh, Kaellyn Peart, Nicolas Pereira, Evelyn Perkins, Gabriella Preston, Paxton Randle, Cooper Ranneberger, Brody Robertson, Adriana Rodriguez Dunkle, Faith Rosner, Luke Routzahn, Brenton Shankle, Brayden Soe, Myles Sontz, Blake Souders, Violet Stann, Cassidy Stone, Alaina Strader, Nicholas Stup, Carly Timme, Maria Tobias, Grace Treadwell, Tobias Troop, Richard Trujillo Escatell, Katherine Tsapenko, Brady Vail, Ava Vera, Brenna White, Olivia Wieczorek, Sydney Zeigler and Kelly Zimmerman.
Grade eight, first honors: Braylon Abell, Roselyn Arias, Lindsey Baker, Jackson Bennett, Nawal Bhatti, Logan Bohn, Liam Brognard, Maxwell Brown, Lauren Camarote, Kendall Carr, Alden Carson, Oliver Chase, Zachary Clabaugh, Shawn Cottrell, Kayla Cox, Clare DeGrange, Alexander DeVriendt, Lauren Durkin, Addison Fell, Ragan Ganley, James Garruto, Seth Geasey, Miranda Hall, Torin Harne, Erin Heinze, Katerina Hildebrandt, Wyatt Hopson, Lillian Hoyt, Alayna Hu, Reese Jankowski, Lola Keilty-Austin, Todd Kmiecik, Audrey Knox, Rory Kopelson, Dylan Leadbetter, Anna Lightfield and Alivia Lipinski.
Sharon Martin, Natalie Mccord, Aidan McCrohan, Allison McTigue, Sophia Melnyk, Daniel Michaels, Sean Milburn, Ilinca Nica, Chase Norton, Madelyn Parmenter, Mateo Pavlovich, Ginger Pieklo, Jameson Poole, Malik Prasetiawan, Camryn Quinn, Arianna Reed, Peter Rosas Sanchez, Janesley Savitt, Makaiya Skaggs, Grant Sloan, Loralli Snyder, Elijah Stone, Raymond Thach, Hazel Tiede, Matheo Trujillo, Sophia Valois, Breanne Vandre, Ashley Wilhelm, Gavin Witt and Landon Zuniga.
Grade eight, second honors: William Azzi, Owen Barber, Alayna Benjaminson, Charlotte Berger, Addison Biggs, William Bradford, Camden Brashears, Alexis Brown, Rae'a Naomi Brown, Jack Bull, Liam Callahan, Alayna Candelaria, Micah Cosgrove, Isabella Derr, Allison DeVriendt, Destinee Diggs, Mikayla Disney, Andrew Farmer, Abigail Felton, Nathaniel Folliot, Aubrey Foreman, Truman Funk, Vincent Grossman, Alivia Hastings, Fredy Hernandez Gonzalez, Davis Hodor, Landon Hottel, Armani Jonathas, Allison Kraje, Nathan Krueger, Olivia Lindsey, Greer Lotsikas and Christian Lugo.
Zachary Mahoney, Alexa Maly, Garnett Mattingly, Caleb McHugh, Easton Metral, Joanna Miller, Malia Morgan, Vishwanathan Nair, Jackson Norton, Holly Orcutt, Caden O'Rear, Nani Orem, Cecelia Owen, Peter Parker, Eva Peltier, Gavin Person, Trinity Phelan, Colin Phillips, Lilyan Ramsey, Brianna Remsberg, Colin Rivera, Reagan Roche, Wyatt Rowe, Liam Scully, Delia Shugrue, Gerald Smith, Gabrielle Smith, George Stauffer, Trenton Strong, Olivia Thompson, Jessica Thompson, Jessica Wallace, Anna Washart, Benjamin Waters, Madison Whipp, Asher White, Ansley White, Madison Wise, Griffin Withers, Emma Wright, Mayah Wycliffe, Celia Yost and Aila Zentner.
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