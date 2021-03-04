The following students have been named to the honor roll for the second marking period of the 2020-2021 school year at Walkersville High School:
Grade nine, first honors: Evan Adams, Kaden Aiello, Katelyn Arndt, Gavin Begosh, Abigail Brower, Abigail Brown, Ella Carr, Luz Castillo, Shannon Clarkson, Zachary Clemence, Yanira De Souza, Mandi Elassal, Rileigh Ensor, Stella Franklin, Catherine Gaffigan, Chloe Gaines, James Gunn, Makayla Hardin, Caroline Hinkelman, Maddison Hoyos, Rebecca Iser, Jaysen Jensen, Lauren Kessel, Abigail Keyser, Kathryn King, Hannah Koonce, Caelyn Lasko, Madison Lepeonka, Abigail Lieu and Gina Lin.
Samantha Maleson, Martina Mari Ramilo, Tristano Menconi, Alexandra Miller, Gabriella Montgomery, Marcos Nalvarte Aguilar, Kailey Nicholas, Trinity-William Ntemi, Ava Offutt, Krisha Patel, Madison Peterson, Justin Pfeil, Madison Pham, Jordan Reed, Logan Reese, Mackenzie Rose, Oden Rowley, Sophia Scalise, Carter Sharpe, Aidan Simmons, Michael Sims, Adrianna Stewart, Paige Stickley, Anna Swann, Samantha Tekin, Makayla Tressler, Abigail Wright, Evan Yeeles, Mark Young and Anden Zetts.
Grade nine, second honors: Chealsy Ahanogbe, Adoude Akueson, Danielle Anorchie, Benjamin Atelsek, Adora Bandy, Karsyn Barrick, Gracie Beall, Yesenia Benavides, Jackie Bennett, Andrew Bobby, Elijah Brown, Ethan Bruce, Devin Buakah, Aidan Burns, Katelyn Coleman, Ariana Constant, Abigail Cook, Leon Crum, Luke Daniluck, Valerie Dardon, Aaron Diehl, Ryan Djikeng, Kate Edwards, Devin Enright, Lamaria Estridge, John Evans, Rahqell Evans, Owen Forney, Alexandra Funk, Wyatt Gearhart, Reagan Gilbert, Michael Gilroy, Grayson Gnassounou, Quintin Henderson, Naydelin Hernandez Alarcon, Gracie Herndon, Kainan Holmes, Sullevan Ireland, Peyton Isemann, Josiah Jabbie, Ariana Jackson, Brandon Jeffers, Xavier Jenkins, Marcus Jenrette, Rebekah Kamakaris, Hannah Kanode, Evan Keane, Emma Kessell, Dylan Kolbjornsen and David Lantz.
Alexandra Malseed, Zuyi Martin Mondragon, Samantha McDonough, Raven Miller, Austin Mogollon, Jessica Muentes, Ariyanna Namdar, Jonas Nebel, Zion-William Ntemi, Mason O’Brien, Isaac O’Hara, Angel Ofori, Taylor Paige, Jax Patterson, Serenity Petway, Nathaniel Pieklo, Divyanshu Pradhan, Daniel Proulx, Cole Qualls, Jessica Queen, David Raub, Rylee Remsberg, Abigail Roelke, Cody Salonis, Scott Saul, Stacie Shanks, Tony Simms, Ceisha Solis, Abigail Speak, Malakai Spelman, Gabriel Staley, Sophie Stillwell, Taylor Thompson, Jonas Tresselt, Hector Valadez, Tyler Waltz, Ryan Wells, Bradley Whitehouse, Baylee Winn, Aaron Winpigler, Alia Winterle, Mason Worley and Stephen Yankoon.
Grade 10, first honors: Alexa Abeyie, Connor Abrecht, Mary Aleshire, Abigail Atallah, Fadil Bajwa, Annabelle Batt, Cole Beaumont, Emily Benson, Rylie Berzinski, Victoria Bessacque, Karlie Brockey, Delanie Burriss, Celsey Canterbury, Theodore Darnell, Tyler Demory, Richard Dolan, Harrison Gardner, Karen Garst, Natalie Hafler, Joshua Hildebrand, Lindsey Hilderbrand, Tatum Hojnacke, Adyn Isemann, Julianna Janke, Andrew Keyser, Matthew Knupp, Laila Lee, Yahir Lemus-Ramos, Hailie Lim and Sofia Lopez-Etchegoyen., Annabelle Miller, Olivia Miller, Crew Moots, Kaylie Musard, Ethan Neal, Gressa New, Katie Nguyen Pham, Paige Nyberg, Casey O’Keefe, Alexis Offutt, Julia Pinetti, Aba Pobee, Karla Pozo Cruz, Reuben Puthumana, Naomi Reese, Grace Rohrer, Noah Severt, Collin Sewell, Rylie Sheets, Jillian Silver, Emelia Springle, Haven Thomas, Miriam Van Orden, Alexander Vaughn, Lilyanna Ward, Ruth Whitehouse, Emily Wilson and Sidney Winpigler.
Grade 10, second honors: Abigail Albertson, Tristin Albright, Hanna Aubry, Carly Austin, Oluseyi Awuwoloye, Cayenne Baltimore, Claire Bandy, Kamiya Bandy, Kaydan Batty, Jerian Batty, Benjamin Bertolette, Brady Bliven, Emma Bowers, Wyatt Brooks, Francis Brooks, Leia Brunty, Nathaniel Crosse, Sydney Deck, Grace Delphin, Jesus Diaz, German Diaz, Abby Dinterman, Logan Duvall, Sydney Edelen, Carson Finch, Maya Fogle, Eva Gallien, Michael Grover, Ethan Guillott, Sydney Hagerty, Anna Hamilton, Lexi Hammer, Kaden Hansen, Zoe Higgins, Amurah Hill, Cassidy Hillman, Ashlynn Holmes, Gavin Hughes, Kaitlyn Ivall, Hailey Jackson, Dylan Jester, Garrett Jolles, Evan Kieffer, Mylah Kittle, Christopher Knott, Matthew Leleck, Zackery Long and Ignacio Lopez-Etchegoyen.
Leanza Martinez, Maura Mayfield, Gavin McAllister, Kate McClatchie, Skylar McDonough, Jake McKinney, Grace McMurry, Camdyn Meyer, Natalie Meyer, Hannah Miller, Sydney Moody, Ashleigh Moody, Yazlin Moujalled, Brody Nemoga, Hyginus Michael Ngassa, Jordan Nutter, Elizabeth Odu, Cheyanne Offutt, Hailey Ogg, Aaliyah Oliveira, Alyssa Parks, Jeet Patel, Ethan Patrick, Luke Pieklo, Sophia Pigott, Abigail Randall, Samantha Ray, Jackson Reese, Sophie Reese, Jordan Reese, Elijah Reyes, D’ovion Richard, Dylan Riggs, Logan Rowland, Abigail Russell, Audrey Shabelski, Nicolas Smith, Alex Stone, Sydney Terrell, April Tibbs, Jarvin Viera, Oran Weinrich, Katlyn Weltz and Isabella White.
Grade 11, first honors: Afiwa Ahanogbe, Michael Alvarez, Lauren Anderson, Nicole Arana-Vasquez, Anjola Arowosegbe, Akouete Ayayi, Ericka Ball, Cameran Barr, Isaac Benson, Piper Berkey, Valerie Boards-Buchanan, Seth Boledovic, Brianna Bruchey, Ryann Brunner, Leah Carey, Moses Chen, Veronica Childers, Hailey Davio, Jonathan Diaz, Sierra Dobbs, Lea Dorcus, Brooke Fletcher, Jayla Floyd, Sierra Francis, Wyatt Franz, Aidan Gaines, Claire Ann Gandionko, Eliza Goldsberry, Rylan Gunter, Rachel Gunter, Ryan Hamburg, Stephanie Henry, Rylee Hojnacke, Gabriel Huston, Alexis Johnson, Bailey Jorgensen, Faith Kessell, Kathryn King, Jay Kong, Gwendolyn Kudela, Julia Lin and Karissa Luther.
Lacy MacKenzie, Joshua McGraw, Ayhan Mehdiyev, Jenna Miner, Kylie Mohr, James Mollet, Bradley Morhiser, Alexis Naranjo, Dylan Partner, Kush Patel, Megan Pezenosky, Phillip Pfaltzgraff, Sarah Pham, Brandon Reed, Travis Remsberg, Kaitlyn Riddlemoser, Macenzie Rosenberger, Amelia Smith, Nicholas Sorrell, Matthew Springer, Jenna Thompson, Zoe Tobery, Emily Trdina, Jaden Van Note, Ella Vyborny, Abigail Wambach and Meghan Welker.
Grade 11, second honors: John Aguirre, Francisco Aguirre, Divine Anorchie, Akouele Ayayi, Christina Bain, Stephanie Ball, Alexia Bentz, Yvette Bessacque Mpay, Kelsey Blank, Abigail Bodmer, Adam Boube, Gracey Bowers, Grace Bowersox, Ashley Bowins, MacKenzie Brenton, Kelly Brown, Riley Bruce, Alyssa Byers, Joseph Campbell, Ty Campbell, Marshal Carr, Mason Carter, Connor Cavanaugh, Erika Cavell, Benjamin Church, Nathaniel Churco, Katherine Coleman, Michael Crist, Connor Cruz, Abigail Daitey, Jasmine De La Torre Alonso, Lauren Deely, Adam Dellamura, Jeremiah Domingo, Ava Dusci, Kenneth Edwards, Ella Erbes, Emaleigh Farris, Connor Fitzgerald, Jeremiah Franklin, Nicole Gallo Mera, Eleanor Gish, Antonio Grant, Lesly Gutierrez Fuentes, Dalen Hahn, Ethan Harman, Andrew Held, Karlie Hertzberg, Micah Hess, Devon Hickle, Tanner High, Bailey Hoffman, Flint Holmes, Jonathan Hombach, Sara Hutchins, Pearse Ireland, Alexander Jackovich-Hammond, Keyara Jenrette, Gabriel Johnson, Shawn Joseph, Hunter Kaetzel, Naode Kiros, Makenzie Kline, Mitchell Lasko, Elizabeth Leggieri, Gabriel Lininger and Gabrielle Lobo.
Lili Mbengang, Andrew McElwain, Adam Morrar, Sophie Myer, Tobenna Ogwulu, Albizu Palomo, Tamour-Lin Pierre-Nanan, Bradley Powers, Luz Prado Bustillos, Maria Ramos Yap, Kameron Reed, Riley Russell, Isabelle Salehi, Madison Schnepfe, Raine Schultze, Nathaniel Shifflett, Blake Shoemaker, Andrew Simmons, Rachel Simon, Travis Smith, Lily Staley, Willow Stewart, Gabriel Taboada, Martina Tsimba, Lauren Wells, Rhett Wesker, Zachary Whitehouse, Gabrielle Wilson, Jakob Winterle, Perry Wolcott and Grace Womeku.
Grade 12, first honors: Ethan Ajanaku, Hannah Angulo, Connor Barnes, Joshua Barrett, Connor Bosco, Olivia Bowers, Logan Branson, John Brockman, Devon Brunner, Carla Castillo, Solomon Chen, George Childers, FeiYan Collins, Kylie Diehl, Amya Diggs, Sean Downes, Katherine Driscoll, Marissa Elassal, Keenan Evans, Tara Eyler, Sean Flegel, Rachel Forney, Dylan Hawse, Leslie Hilares Canaza, Roame Hildebrand, Dylan Hilderbrand, Jonah Jaeger, Katelyn Jensen, Kyra Jones, David Karszen, Avery Kops and Arianna La Luz.
Dylan Mendoza, Elizabeth Miller, Jordyn Miller, Maggie Molnar, Jacob Montgomery, Payton Moots, Emma New, Racheal Okonah, Shelby Ott, Cassandra Paris, Pruthav Patel, Abigail Peterson, Marcus Pfeifer, Julia Raub, Kirin Roblin, Justin Ropp, Sydney Schmidt, Hannah Schwartz, Madison Shively, Gage Stine, Keegan Stuver, Konner Swann, Savannah Thomas, Rachel Thomas, Nathaniel Tilley, Carly Waddington, Dane Wallace, Andrew Weiss, Janey Wells and Leah Whitehouse.
Grade 12, second honors: Mason Adams, Daniella-Naomi Aklamanu-Abotsi, Indatou Ali Goukoye, Dorlisa Anorchie, Dasha Anorchie, Bolutife Awuwoloye, Kailey Baldwin, Kelby Benjamin, Ty Bolling, Carter Boone, Chloe Bort, Brady Bowersox, Emily Cook, Emily Deck, Eva Dempsey, Haley Dinterman, Elena Echeandia, Sophie Engle, John Florimbio, Samantha Foster, Ryan Fulmer, Eyob Gaffigan, Myles Grover, Samantha Hagerty, Joshua Henigin, Valerye Hidalgo Garcia, Zachery Holland, David Hombach, Adamah Jackson, Alyssa Johnson, Savana Johnson, Ethan Jolles, Ian Kadel, Jaxon Knecht, Joshua Knupp, Blake Kreimer, Lennon Krzysiak, Karla Lara-Trejo, Connor Linton and Luis Lopez.
Brenna Rose Major, Daniel Martínez Hernández, Alus Mbella, Nicholas McDonough, Daniel Mildenstein, Gabriel Miller, Luka Montour, Christ Ntemi, Harshini Parandapalli, Yajath Parashar, Diya Patel, Joseph Pieklo, Dylan Polchito-Nagle, Vineet Ravichandran, Nicholas Reiser, Alena Roskowinski, Jaden Shabelski, Emma Shafer, Amber Simmons, Alyson Smith, Nicholas Snyder, Grace Stambaugh, Alec Stitely, Jennifer Swain, Gavin Swaney, William Vargas, Allison Wilcom, Elizabeth Wright and Jimmy Yang.
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