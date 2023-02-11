First honors
Grade 6 — Harrison Brandon Albright, James David Bass, Shane Andrew Bauer, Kimberly Ann Berube, Aubrey Jade Brittain, Teague Richard Budd, Sean Charles D’Angelo Chungu, Thomas Charles Conlon, Natalie Annika Elizabeth Conner, Connor Samuel Cook, Isla Lauren Deigan, Chloe Dolores DiFabio, Brody Benjamin Dillehay, Brooklyn Michele Dommel, Colton Daniel Edmondson, Savannah Grace Fitzpatrick, Avianna Amoroso Gorski, Andrew James Griffin, Norah Iniani Gupta, Sailor Kate Hart, Ashlyn Catherine Hodge, Emrie Alene Houser, Miles Oliver Jensen, Mason Elliott Keefer, Ryan Robert Kim, Spencer Lee Kim, Ava Elissa Kimmel, Ava Riley Kober, Isabella Roseria Lievano, Caia Anne Lucas, Maeve Elizabeth Lucas, Annabella Phan Ly, Zachary James MacDavid, Jett Carriel Maxwell, Case Harold McKinney, Shaina Leena Mehta, Beamlak Tadele Mengistu, Haley Nicole Miller, Tyler Cole Miller, Mikaela Suzanne Nixon, Audrey Rose Pitts, Jacob Charles Player, James Ryan Pollard, Sadie Louise Pomeroy, Kipton Daniel Price, Leo James Schmitt, Alexandra Esther Singh, Henry Andrew Van Meter, Audrey Fiona Van Slyke, Gizzelle Lara Villanueva Viado, Violet Helena Vidt, Deckard James Weakland, Celia Maelyn White, Natalie Grace Wright, Chloe Yeran Yao
Grade 7 — Annalise Elizabeth Abel, Lauren Ann Anderson, Morgan Suzanne Barclay, Riley Michael Burriss, Riley Mason Caldwell, Lydia Eleanor Cockey, Aaron Matthew Collier, Bethany Rose Corrigan, Max John Cummings, Addison Figer Dacanay, Charlotte Jane Deigan, Ava Leigh Dorfman, Daniel Chima Ekpe, William Edward Emmerich, Lydia Grace Ferrari, Micheli Campos Gerardi, Peyton McKenzie Gontarek, Simone Christina Good, Isla Marie Higgins, Collin Bennett Jones, Yug Parthiv Kalathia, Aarav Lingampalli, Madison Renae Long, Chase David Magnelli, Benjamin Daehwan Marshall, Liana Jolie Maxwell, Vanessa Nicole Mendoza Velasco, Faith Lynn Miss, Ella Marie Mollet, Keelin Kelly Moroney, Eliana Paris Mount, Makenna Nicole Roberts, Abigail Rose Schultz, Leah Elizabeth Schwier, Sophie Cecilia Shenton, Aveda N Shrestha, Sara Amelia Teplick, Mackenzie Leigh Thompson, William Grayson Walker
Grade 8 — Kasey Andrea Barboza, Travis Landon Boezi, McKenna Anne Cangemi, Alanna Isabelle Carranza, Brooklyn Simone Davies, Samantha Morgan Dembeck, Daniel Troy Deuto, Ava Renee Discepolo, Charles Aaron Glassman, Casey Jackson Glynn, Ethan Teodor Grab, Laila Ann Griffis, Sydney Alana Hall, Lydia Reagan Heine, Zachary Kaden Hersch, Logan Michael Hohl, Charles Joseph Hopkins, Lilli Marie Jackson, Henry Cooper Jones, Julianne Joyal, Lourdes Simone Jurao, Scott David Kelley, Ellie Marisi Ketteran, Eli Stephen Kim, Jaina Quinzel LaBoiteaux, Zoe Elizabeth Lange, Amy Michelle Latimer, Cormac Michael Malone, Jaidon Lenox Maxwell, Cameron Michael McGovern, Tyler Raymond McGovern, Katharine Alicia Medellin, Juaquin Anwar Medina, Bella Nina Mehta, Blake William Meyer, Lia Virginia Milke, Frederick Logan Miller, Joseph Thomas Mills, Emma Grace Mobley, Cole Anderson Moe, Lucia Christine Monzon, Allison Renea Moore, Molly Ann Morrison, Amilia Celene Nasto, Ella Katheryn Newcomer, Leticia Santanna Decat Oliveira, Samantha Jean Pantzar, Mia Ivellisse Ray, Brooke Elizabeth Reynolds, Jillian Elizabeth Rhodes, Madelyn Rose Ryan, Hunter Te Street, Jason David Thurston, Rhais Larae Tweedell, Bhumika Sandeep Vaidya, Kaden Matthew Vogel, Megan Beatrice Webb, Camryn Elizabeth Weedon, Emily Christine Weis, Samantha Rachael Whiteman, Gavin Michael Zaiter
Second honors
Grade 6 — Jacob Michael Abbinanti, Teddy Frank Akwei, Maleah Marie Alaimalo, Evelyn Rose Alles, Molly Claire Bailey, Padraig Brian Ball, Brynn Ann Ballantine, Alexandra Elaine Best, William Allan Bitler, Brick Austin Buckman, Tarra Loreal Buczek, Jayden Christopher Bunn, Colton Daniel Caiola, Olivia Ann Faith Carlini, Madison Sierra Cherish, Jacob Patrick Copek, Gwendolyn Jabes Corpora, Alandra Grace Costigan, Camden William Crawford, Audrey Autumn Crouse, William Allen Currence, Jameson Matthew Custer, Nathaniel Riley Day-Hemp, Dabrien Michael Deloach, Griffon Nathan Doornink, Anna Elizabeth Doy, Savannah Elizabeth Dyer, Carter Joseph Erdmann, Abigail Irene Evans, Benjamin Wesley Evans, Joseph Ryan Fox, Philip Gabriel Gannon, Ashton Taylor Gjerde, Dylan Luke Holman, Brooke Marie Hortie, Christian Alexander Jacobs, Weyland Todd Jacobs, Sophia Carolyn Jones, Connor Daniel Kilmore, Dominic Benjamin Koerber, John-Lucas Krauss, Ciara Marie Lake, Jake Matthew Lalli, Mason Daniel Lampe, Jayden Alexander Lemieux, Elise Irina Likar, Massimo Gabriele Lopez DiLizio, Isabella Rayne Louro, Owen James Maloney, Olive Rosemary Martin, James Joseph McWilliams, Bella Renee Melton, Abigail Mendez, Leo Arthur Metzger, Claire Elaine Milke, James Edward Miller, Kaylee Nicole Misko, Katherine Colleen Molineu, Anna Sophia Ribeiro Moura, Natalie Cathleen Navarro, Daniel Jesus Navarro-Brown, Isabella Nicole Nixon, Victor Matias Nunez Delgado, Kane Mitchell O’Connor, Kinsey Sage Odorzynski, Lainy Grace Olszanowski, Jacklin Rose Pierce, PoojaSriNaoumika Pinnelli, Willow Mae Plank, Charles Andrew Player, Sebastian William Praybe, Madison Elizabeth Ritter, Nicholas Stephen Rogers, Anna Catherine Romano, Cesia Arianna Ruiz Castillo, Jayson Allen Ryan, Marleigh Grace Salb, Olivia Laine Sanderson, Riley Maxwell Schwartz, Jeffry Andrew Shearer, Emma Rose Shellaway, Norah Jane Simmerman, Alexandra Lynne Skena, Annalise Nina Skena, Carter Joseph Smith, Cameron Alexis Stacey, Leah Noel Stevens, Jackson Howard Stull, Leah Marie Sutphin, Faith Autumn Sweadner, Wyatt Alexander Tarantella, Braden Donald Tarleton, Alexander Steven Taylor, Lyla Pearl Taylor, Gabriel William Thompson, Rachel Diane Tomaski, Evan James Toothaker, Ryder Clinton Tyeryar, Ellie Soo-Yun Wang, Grace McKenna Wehn, Hannah Melanie Wetrogan, Brindal Rose Williams, Brayden Michael Willis, Harper Violet Wisnom, Zachary Charles Zundel
Grade 7 — Angelo Paul Adriani, Jonathan Aaden Albritton, Allison Elizabeth Alder, Carlos Velasquez Alonso, Savannah Jolene Banks, Reagan Alexis Battaglia, Eleanor Kestrel Anne Beatty, Sanjay Bhattacharya, Bennett Samuel Blum, Ellie Salyne Booth, Peyton Marie Bowen, Jacob Michael Buratowski, Maddox Andrew Burkhardt, Wyatt James Caiola, Jason Nehemias Castillo-Romero, Riya Chandran, Megan Marie Coccia, Emily Ann Cole, Rylie Quinn Collins, Braedan Walter Conner, Clayton Dean Cook, Caroline Elizabeth Cooley, Trey Ronald Covey, Gage Ryan Cramer, Carlos Joaquin Cueto Rios, Brayden Christopher D’Onofrio, Peyton Rose Davidson, Jake Griffin Deal, Jack Thomas Dommel, Sophie Marie Eldridge, Benedict Josef Engel, Violet Grace Figueiredo, Cooper Mason Finafrock, William Cody Fowler, Chloe Adelyn Freyer, Luke Matthew Fridley, Charlotte Jean Furnish, Elle Stanya Golembiewski, Logan Matthew Grable, Robert Jacob Gray, Sophia Ann Groves, Sebastian Antonio Guillen, Matthias Jacob Hahn, Julia Rose Hallenbeck, Payton Lynn Halstead, McCabe James Hand, Lila Joelle Hawkins, Audrey Grace Hendl, Asher Widener Herring, Matthew Jaden Hill, Ella June Hollingsworth, Zachary Reid Hopson, William Wallace Huddleston, Emalie Anne Jackson, Emma Louise Jacobs, Finley Deborah Jones, Ryan Tyler Jordan, Owen Patrick Katuna, Cameron Sloane Kirby, Evan Christian Kisielewski, William Hunter Kruger, Pranav Aravinth Kumaresan, McKenzie Marie LaMonica, Ellie Parker Lange, Emma Anne Loberg, Augustus Wallace Lovelady, Gautam Venkat Sai Mandava, Xavier Grey Manning, Molly Kate McCoy, Rory Mariah McMillin, Charlotte Theresa Merrbach, Jameson Andrew Messmore, Aleyse Mae Miller, Brady Richard Moneypenny, Mason Anthony Moravy, Abigail MarieDenise Morgan, Ethan Campbell Mount, Khael Victor Ribeiro Moura, Carter Gregory Moxley, Noah Curvin Myers, Bryce Christopher Nester, Greta Elise Neumann, Zakaria Ahmed Nimale, Jason Mtalae Njau, Theodore Terrance O’Brien, Isabella Nancy Paredes, Leah Grace Paredes, Sue-ah Park, Sue-in Park, Cayden Steven Purdy, Peyton Gabriella Queen, Olivia Nolwazi Radebe, Eddison Aieser Ramirez Vasquez, Benjamin David Rice, Allen Charles Riggott, Kellan James Rusk, Bryan Michael Russell, Morgan Lilly Ryder, Ezra Jade Salvi, Tatiana Karolynna Santos, Atticus Rex Sauer, Luke Christopher Scarzello, Wesley Patrick Seliga, Colin Tadhg Shields, Connor Russell Showers, Jackson Elliott Bailey Simmons, Kaylianna Cristina Sosa, Margaret Olivia Stains, Jackson Hunter Stanley, Jake Wyatt Stanley, Jamie Alison Strausberg, Aiden Chance Strawley, Kadryn Jo Strenkowski, Gabriel Jackson Sweadner, London Susanne Taylor, Tucker Allen Terry, Isabella Renee Tomaszewski, Alyssa Lane Tortolani, Sarah Kaitlyn Vadden, Joseph Talon VanSant, Logan Paul Wachter, Emily Jane Weedon, Hayden Helen White, Chelsea Noelle Whiteman, Savanna Grace Wilhelm, Peyton Mckenzie Wright, Cooper Darrell Wurster, Suhail Hussein Ziad, Emma Kate Zwijacz
Grade 8 — Jenna Danielle Ablondi, Lyric Emily Allen, Dylan Robert Anderson, Taylor Divine Anti, Kevin Jose Argueta, Sophie Ann Ausherman, Yiselle Daniela Baldomar Deavila, David Patrick Ballantine, Jeremiah William Ballatt, Ryan Azzat Barber, Kendon Joseph Bauer, Bailee Rose Bauerschmidt, Ethan Teancum Black, Kimberly Rose Blaine, Jack Andrew Blundin, Erika Nicole Boeing, Justin Samnang Booth, Gavin David Bruchey, Ethan Michael Brusini, Angela Danielle Burton, Maximus Crosswell Byler, Blake William Anthony Carlini, Courtney Reese Chaffman, Mahnoor Ali Choudry, Nathaniel Scott Katsifis Clark, Anthony Dominic Cretella, Ava Grace Cross, Benjamin Buck Curry, Jayden Lenny De La Cruz, Christopher Jason Messina Dicus, David Stephan Malinick Doy, Isabella Skye Engler, Morgan Nicole Fleming, Samantha Giselle Franco, Andres Eli Garnes, Jasmine Janet Gemio, Emerson Leigh Goldsmith, Cassandra Margaret Good, Phillip Scott Gove, Alexander Julian Groves, Reva Caroline Hagy, Carson James Hall, Benjamin Michael Hanson, Brooks Frederick Hart, Connor Charles Henry, Haillie Cervantes Hernandez, Gavin Arthur Hill, Gavin Orlando Hine, Ryan Liu Hlebasko, Ava Renee Hollander, Anna Grace Huebner, Ellie Madison Hughes, Olivia Mae Hughes, Van Lavoy Jacobs, Autumn Rose Jensen, Autumn Marie Jordan, Finnegan Robert Kelly, Adam Jeffrey Krystofiak, Vance Mitchell Lalli, William David Lambert, Jayden Allen Lassiter, Isabella Joy Laughman, Kathryn Lynn Laughman, Sterling Douglas Leach, Jillian MacKayla Little, Michela Rose Marcellino, Emry Jamison Mayhew, Logan Nicholas McCauley, Blake Edward McGee, Brynn Margaret Meador, Abigail Beta Meckel, Alan Ezequiel Mendez, Valeria Michua Garcia, Theodore Joseph Mitchell, Maxxwell Lucas Moats, Olivia Mary Ann Morgan, Ian Joseph Moses, AnnMarie Avery Nalborczyk, Xavier James Newton, Kaitlyn Grace Noblick, Victoria Gabriella Oliva, Daniel Hugh Orr, Josie Ann Parsons, Aryan Chiragkumar Patel, Kaydence Laurel Pierce, Kamden Michael Poffenbarger, Natalie Reese Power, Emily Roselyn Praybe, Brenden Jacob Preudhomme, Robert Thomas Purdum, Alison Jocelyn Ramos-Sanchez, Victor John Raush-Gernet, Jada Gail Redmond, Jillian Grace Reid, Brianna McKenzie Ringrose, Jeremias Bernave Romero Ramirez, Faith Caroline Scarzello, Elizabeth Marie Schmitt, Brandon Thomas Scott, Tucker Jax Shields, Jacob Collins Shipley, Xavier Alexander Michael Simko, Samantha Katerina Julia Simms, Madison Teresa Smith, Morgan Grace Smith, Gage Michael Stanley, Blake Russell Tarleton, Tyler Michael Thomas, Joseph Chase Todd, Julia Addison Tomaski, Mykenna Skye Tressler, Zachary Everett Tressler, Eleanor Olivia Van Slyke, Lillian Catherine Van Slyke, Alexis Michelle VanSant, Eden Marie Vogel, Liam Griffin Walls, Nicholas Isaiah DeWitt Weatherly, Caleb Morgan White, Lincoln Patrick Zirk, Rachel Mary Zurawski
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