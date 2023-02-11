First honors

Grade 6 — Harrison Brandon Albright, James David Bass, Shane Andrew Bauer, Kimberly Ann Berube, Aubrey Jade Brittain, Teague Richard Budd, Sean Charles D’Angelo Chungu, Thomas Charles Conlon, Natalie Annika Elizabeth Conner, Connor Samuel Cook, Isla Lauren Deigan, Chloe Dolores DiFabio, Brody Benjamin Dillehay, Brooklyn Michele Dommel, Colton Daniel Edmondson, Savannah Grace Fitzpatrick, Avianna Amoroso Gorski, Andrew James Griffin, Norah Iniani Gupta, Sailor Kate Hart, Ashlyn Catherine Hodge, Emrie Alene Houser, Miles Oliver Jensen, Mason Elliott Keefer, Ryan Robert Kim, Spencer Lee Kim, Ava Elissa Kimmel, Ava Riley Kober, Isabella Roseria Lievano, Caia Anne Lucas, Maeve Elizabeth Lucas, Annabella Phan Ly, Zachary James MacDavid, Jett Carriel Maxwell, Case Harold McKinney, Shaina Leena Mehta, Beamlak Tadele Mengistu, Haley Nicole Miller, Tyler Cole Miller, Mikaela Suzanne Nixon, Audrey Rose Pitts, Jacob Charles Player, James Ryan Pollard, Sadie Louise Pomeroy, Kipton Daniel Price, Leo James Schmitt, Alexandra Esther Singh, Henry Andrew Van Meter, Audrey Fiona Van Slyke, Gizzelle Lara Villanueva Viado, Violet Helena Vidt, Deckard James Weakland, Celia Maelyn White, Natalie Grace Wright, Chloe Yeran Yao

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