First honors

Grade 9 — Andrew David Albertson, Michael Frassati Alspaugh, Landon Alexander Altman, Madison Taylor Appel, Rebekah Bannasch-Waller, Jackson O’Neill Carr, Nia Imani Nicole Chaney, Dustin Andrew Lejarde Cleofas, Emily Grace Coleman, Gabriel Archer Danchanko, Amira Eliana Deneau, Kaylin Grace Duman, Cameron Jack Eager, Jeremiah Donald Fogle, Eva Marie Gearhart, Camilla Mae Gish, Marilyn Cynthia Hassett, Coleman Robert Hiser, Valerie Elizabeth Holmes, Angelina Marie Holzberger, Sydney Ramona Howell, Rosalie Pauline Huston, Natalie Ann Keiser, Thomas Elias Kelley, Madelyn Saige Dolores Kittle, Carter William Koehler, Andrew James Kuzniewski, Natalie Rose Lertora, Chandlor John Lewis, Alaysia Marie Matthews, Olivia Bisambu Mayenge, Jacob Alexander McCullough, Claire Abbott McMurry, Jacob Michael McNiesh, Paige Elizabeth Miller, Lydia Jane Mollet, Claire Victoria Mott, Gabriel James Murrell, Eva Elisabeth Nalvarte Aguilar, Nathaniel Aaron Offutt, William Larson Payne, Michelle Nhat Ha Pham, Ava Madeleine Plauger, Megan Alexis-Samantha-Rose Priest, Jonathan Michael Raub, Josie Grace Ritchie, Devin Isaiah Ritter, Jayden Angel Santiago, Landry James Schweikart, Allie Noelle Shafer, Jason Ryan Sweeney, Julian Biruk Tadese, Ashley Catherine Taylor, Evelyn Rose Thompson, Angelo Adrian Torres, Jamelia Hilaria Tubman, Avery Matthew Wagner, James Aiden Welch, Caitlin Amber Wilcox, Danika Layne Winn, Tayton Owen Zetts

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