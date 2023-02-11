First honors
Grade 9 — Andrew David Albertson, Michael Frassati Alspaugh, Landon Alexander Altman, Madison Taylor Appel, Rebekah Bannasch-Waller, Jackson O’Neill Carr, Nia Imani Nicole Chaney, Dustin Andrew Lejarde Cleofas, Emily Grace Coleman, Gabriel Archer Danchanko, Amira Eliana Deneau, Kaylin Grace Duman, Cameron Jack Eager, Jeremiah Donald Fogle, Eva Marie Gearhart, Camilla Mae Gish, Marilyn Cynthia Hassett, Coleman Robert Hiser, Valerie Elizabeth Holmes, Angelina Marie Holzberger, Sydney Ramona Howell, Rosalie Pauline Huston, Natalie Ann Keiser, Thomas Elias Kelley, Madelyn Saige Dolores Kittle, Carter William Koehler, Andrew James Kuzniewski, Natalie Rose Lertora, Chandlor John Lewis, Alaysia Marie Matthews, Olivia Bisambu Mayenge, Jacob Alexander McCullough, Claire Abbott McMurry, Jacob Michael McNiesh, Paige Elizabeth Miller, Lydia Jane Mollet, Claire Victoria Mott, Gabriel James Murrell, Eva Elisabeth Nalvarte Aguilar, Nathaniel Aaron Offutt, William Larson Payne, Michelle Nhat Ha Pham, Ava Madeleine Plauger, Megan Alexis-Samantha-Rose Priest, Jonathan Michael Raub, Josie Grace Ritchie, Devin Isaiah Ritter, Jayden Angel Santiago, Landry James Schweikart, Allie Noelle Shafer, Jason Ryan Sweeney, Julian Biruk Tadese, Ashley Catherine Taylor, Evelyn Rose Thompson, Angelo Adrian Torres, Jamelia Hilaria Tubman, Avery Matthew Wagner, James Aiden Welch, Caitlin Amber Wilcox, Danika Layne Winn, Tayton Owen Zetts
Grade 10 — Garrison Robert Abrecht, Elise Noelle Aitken, Ryan-Marcel Eyram Aklamanu-Abotsi, Isaac James Bannasch-Waller, Jordan Caleb Bennett, Gillian Annette Berkey, Jack Patrick Birth, Evan Douglass Boledovic, Isabella Evelyn Bort, Logan Robert Boston, Harris Parsons Bradley, Taylor Mannix Branson, Abrianna Marie Nalani Brown, Maya Alicia Bueno, Alexis Rose Bureau, Bradley Matthew Carmichael, Georgia Jan Clancy, Kailyn Mckenna Crossett, Ian Michael Culpepper, Hannah Fourie Duarte, Riley Teagan Durfee, Kaeley Rebekah Farris, Caleb Merha Feseha, Owen Eric Franz, Jennifer Rose Gessner, Ashley Anne Goodman, Faye Taylor Grey, Alyssa Rose Grisez, Aditya Anup Gujalwar, Paige Elizabeth Harris, Kami Lynn Harrison, Caroline Anne Heller, Claire Elizabeth Higgins, Lukas Justin Holler, Cecilia Louise Hunter, Leah Nicole Jackson, Landon Scot Jaeger, Abigail Joy Johnston, Luke Brady Jolles, Suri Ekie-Nchou Kang, Piper Marie Karlicek, Ashlyn Grace Krajewski, Samantha Lynn Leggieri, Olivia Jane Manos, Seraph Masterson, Alaura Lily McFadden, Samantha Abigail Millander, Emil Milas Moujalled, Wyatt Sayer New, Chase William Nichols, Mia Elizabeth Ogg, Sidharth S Parandapalli, Fatima Belén Peralta Orellano, Guadalupe Lucia Peralta Orellano, Melanie Sharon Pickrell, Alora Kate Pollock, Kevin Anthony Randolph, Nina Jolie Reese, Pluto Renner, Grant Spencer Rice, Kyla Simone Ritter, Madison Kathleen Ryerson, Andrew Michael Sass, Tyler Denis Shuler, Amber Kaylee Smith, Ahjelique Marjon Taylor, Orlane Amen Tossah, Brandon Pierce Valente, Henry Bray Van Orden, Cashton Michael Winpigler, Austin Dean Word, Calvin Christopher Yoingco
Grade 11 — Evan Thomas Adams, Chealsy Akouvi Ahanogbe, Kaden Thomas Aiello, Wren Suzanne Aitcheson, Danielle Abenaa Anorchie, Katelyn Lee Arndt, Karsyn Alexa Barrick, Andrew James Bobby, Abigail Elizabeth Brower, Elijah Matthew Brown, Ethan Emrick Bruce, Ella Sophia Carr, William James Carroll, Devon Kyle Clark, Shannon Grace Clarkson, Katelyn Olivia Coleman, Abigail Ruth Cook, Sienna Jade Corley, Adam Daniel Deck, Federico Erlan Diaz, Aaron Scott Diehl, Caden Maurice Diggs, Devin Reese Enright, Alexandra Beth Funk, Chloe Marie Gaines, Michael James Patrick Gilroy, Grayson Frederic Gnassounou, Caroline Lindzee Hinkelman, Akash Hirpara, Maddison Claire Hoyos, Cora Rae Jackson, Brandon Federico Jeffers, Jaysen Michael Jensen, Dylan Arne Kolbjornsen, Hannah Taylor Koonce, Caelyn Hannah Lasko, Abigail Samantha Lewing, Abigail Hannah Lieu, Alastair Magnus, Alexandra Oshea Malseed, Samantha Catherine McDonough, Alexandra Stone Miller, Austin Wade Milyard, Gabriella Lynn Montgomery, Cristian Adolfo Moran, Marcos Dante Nalvarte Aguilar, Krisha Dilipkumar Patel, Brianna Ashley Payne, Madison Lynn Peterson, Justin Daniel Pfeil, Daniel Nelson Proulx, Ariana Vanessa Pulido, Hannah LeAnn Quinn, Arabella Marie Rand, Jordan Elizabeth Reed, Christian Robert Reinhardt, Abigail Rose Roelke, Cody Lee Salonis, Kaylie Marie Schwai, Carter Glenn Sharpe, Aidan Matthew Simmons, Adrianna Marie Stewart, Anna Lorraine Swann, Madeline Janelle Toms, Edward John Vargas, Nathan Paul Wheeler, Bradley Joshua Whitehouse, Aaron David Winpigler, Alia Elizabeth Winterle, Mason Carl Worley, Abigail Jacqueline Wright, Anden Ryan Zetts
Grade 12 — Connor Gregory Abrecht, Abigail Kay Albertson, Mary Katherine Aleshire, Abigail Rose Atallah, Carly Charlene Marie Austin, Cayenne Ginger Marie Baltimore, Annabelle Trista Batt, Jerian Duenas Batty, Kaydan Duenas Batty, Makayla Lynn Beahm, Cole Phillip Beaumont, Yesenia Araceli Benavides, Benjamin Daniel Bertolette, Rylie Madison Berzinski, Wyatt Samuel Brooks, Delanie Nicole Burriss, Celsey Lee Canterbury, Bella Kierstin Carter, Lucas Carvajal, Casey McGee Cutshall, Yanira Enam De Souza, Sydney Joy Deck, Tyler Fae Demory, German Adolfo Diaz, Jesus Adrian Diaz, Richard Lee Dolan, Logan Taylor Duvall, Sydney Katherine Edelen, Mandi Mae Elassal, Megan Michelle Fletcher, Maya Nichole Fogle, Eva Rayne Gallien, Harrison Cubby Gardner, Karen Nicole Shea Garst, Michael Thomas Grover, Natalie Sierra Hafler, Jaiden David Hagan, Sydney Brianna Yuan Hagerty, Kaden Damare Hansen, Katrina Jasmine Harris, Braeden Eric Henderson, Zoe Carlene Higgins, Joshua Jay Hildebrand, Lindsey Michelle Hilderbrand, Cassidy Grace Hillman, Tatum Colette Hojnacke, Ashlynn Faith Holmes, Adyn Quinn Isemann, Julianna Margaret Janke, Audrey Rose Johnston, Andrew James Keyser, Evan David Kieffer, Christopher Joseph Knott, Matthew Alexander Knupp, Yahir Alexander Lemus-Ramos, Tudor Leuciuc, Hailie Marie Lim, Rony Ismael Lopez, Sofia Lopez-Etchegoyen, Lauren Ashley Madsen, Grace Elizabeth McMurry, Camdyn Thomas Meyer, Annabelle Rae Miller, Hannah Elise Miller, Liam Philip Miller, Olivia Rose Miller, Sydney Shannon-Irene Moody, Crew James Moots, Zaine Alexander Morgan, Yazlin Elma Moujalled, Brianna Nicole Myers, Ethan Isaiah Uriel Neal, Caitlyn Rose Nichols, Paige Marie Nyberg, Elizabeth Ayodele Odu, Alexis Brooke Offutt, Cheyanne Marie Offutt, Jeet Rajubhai Patel, Julia Beth Pinetti, Reuben Joseph Puthumana, Sophie Elizabeth Reese, Grace Ariel Rohrer, Abigail Rose Russell, Noah Aaron Severt, Collin Mathew Sewell, Audrey Elise Anne Shabelski, Connor Dennis Shafer, Rylie Gaines Sheets, Afnan Yasin Shure, Michael Andrew Sims, Kristiana Michelle Smith, Nicolas James Smith, Emelia Adeline Feile Springle, Alex Cameron Stone, Haven Ross Thomas, Miriam Van Orden, Andrew Homan Weiss, Katlyn Valerie Weltz, Orion Jane White, Ruth Christine Whitehouse, Ella Anne Wilson, Emily Nicole Wilson, Sidney Mae Winpigler
Second honors
Grade 9 — Kyliah Nashia Adams, David Oluwatimileyin Adelae, Lisseth Arely Alvarenga Villalta, Colton James Amoriell, Owen Asomaning Ansong, Saffron Joanna Marie Baltimore, Layden James Barker, Enrique Cesar Barreto, Landon Bruce Beaumont, Sean Matthew Bosco, Jayenna Elizabeth Bowman, Dylan Malachi Broker, Owen Matthew Brooks, Cadence Rose Buchen, Madelyn Anne Burns, Kadin Shawn Cabrera, Riley Matthew Castle, Lucas Leonard Checchia, Tyler James Cincotta, Andrew Patrick Davis, Cooper Michael Davis, Hayden Dawson, Jacob Thomas Dellamura, Erlinda Berenice Diaz Sanchez, Sophia Rebecca Echeandia, Malina Adriana Elassal, Aden Nicholas Everett, Thomas Dee Ewin, Rhys Griffin Ferguson, Porter Joseph Flood, Alanah Maureen Fore, Lilah Natalie Friedman, Peyton Michelle Fyock, Corbin Dylan Gilbert, Elias Fonnie Lugo Goff, Xavier Joshua Goodwill, Hayden Lee Hanson, Mariah Selah Hill, Damian Alexander Hodgson, Kourtney Aaliyah Holland, Jayden Christopher Howze, Assan Jarju, Serena Ann Jenkins, Saleema-Flora Sih Kang, Sarah Shahzad Khan, Austin Roehan Kuhn, Stella Avery Lake, Mariana Jacqueline Lopez, Iris Elizabeth McDonald, Jesse Rhys Mongelli, Parker Neil Edward Newton, Aiden David O Brien, Karmen Leigh Obando, Joseph James Offutt, Bolaji David Ojekunle, Busayo Dorcas Ojekunle, Esther Oluwatobi Rutejiro Olokodana, Trevor Nicholas Pfeil, Mahir Taseen Rahman, Nathan Thomas Ramsay, Cydney Marie Ramsburg, Jaxson Kyle Rodamer, Jayden William Roderick, Joseph Thomas Rosenberger, Coledon Arthur Russell, Kristen Noel Rutherford, Kierstyn Elizabeth Senuta, Emylee Christine Sheets, Emma Rose Shriner, Taylor Ann Simpson, Kaitlyn Jaliah Smith, Wyatt Thomas Smith, Dylan Bruce Sparkman, Justin Ray Stevens, Lila Brandy Stowers, Lizz Isabelle Tena, Kendall Blaire Thalhamer, Caleb Rowe Thompson, Cooper Paul Turner, Trajan Riis Urban, Paisley Chase Vance, Isabel Grace Vanderau, Kaylin Elizabeth Waltz, Riley Alan Watford, Anjuline Emma West, Brian Patrick Whelan, Devon Travon Whitfield, Grace Emily Willets, Jacob Riley Williams, Sergio Adrian Yepez-Gonzalez
Grade 10 — Danica Grace Abreu, Adechola Roosevelt Samuel Akpona, Liyana Ali-Goukoye, Lemmuel Lovell Mawuewoe Anku, Cristian Alexis Argueta Miron, Carlos Gabriel Barragan, Anslee Nicole Barron, Ryleigh Tyler Batt, Jake Stephen Beaumont, Emerson Belfon, Colby Michael Bennett, Nathan Michael Benson, Kinley Reese Berzinski, Miley Renee Black, Addison Rose Boram, Jordan Emmanuel Bosco, Kayla Rahamou Boube, Andrew Stephen Bowser, Kathlin Michelle Bruce, Simone Taylor Bryan, Gabriel David Carter, Hudson Taylor Cave, Victoria Ann Childers, Pheobe Leigh Cleaver, Lucas Anthony Clifford, Kennedy Marie Conley, Leandro Santiago Correia Santana, Jack Beckham Flanagan Dale, Joseph Dylan Davio, Demitrius McKnight Davis, Andrew Connor DeRamus, Gustavo Aaron Diaz Sanchez, Isabella Carolyn Dietrich, Gino John Marcello Dolan, Gianna Calyse Duncan, Averie Joseph Eugene Ebert, Memphis Jodin Essmyer, Brandon Reese Etzler, Cyanne Maranda Exil, Shane Oluwagbolabo Fawehinmi, Amaya Marie Ferguson, Ashley Nichole Fraley, Melody Maria Frederick, James Edward Froude, Jeffrey Alexander Garcia, Jasmin Garcia-Alvarado, Conner Daniel Gearhart, Tara Michelle Gibbons, Jeremy William Gibson, Adrian Xavier Gonzales Quetzel, Ruth Abigail González Hernández, Kendra Lynn Granado, LaRon Ray Donell Greenlee, Sage Rowen Grossnickle, Jack Thomas Hafler, Kobe Anthony Michael Hagan, Autumn Rae Hall, Makenzie Grace Hamner, Melissa Jane Hansen, Samantha Kathryn Henigin, Alexandra Alisha Hess, Elieth Sofia Hidalgo Garcia, Audrey Simone Hinton, Gabrielle Nicole Holman, Samantha Regina Hong, Jacob Lee Inskeep, Bryleigh Anjali Jarvis, Zain Younis Javed, Avery Naziah Jenrette, Ethan Matthew Johnson, Lindsay Violet Keppel, Trish Dameki Kitcher, Nicholas William Kleber, Sawyer Dean Klob, Aidan James Landon, Braiden Yoontek Lim, Chase Alexander Long, Erica Sofia Lopez, Izabelle Grace Macht, Melina Lyvern Marshall, Sage Maddox Martin, Tyler Andrew Martin, Evan Hunter Marvel-Snyder, Clayton James Maticic, Jackson Jordan Mazzocco, Alyssa Angelina McClanahan-Haros, Nicquan Andrew McKain, Yeiferson Franantony Mendez, Caleb Jamison Miley, Brenna Michelle Miller, Hunter Michael Mitchell, Kamryn Melina Mohr, Adiana Gail Mulitauaopele, Jadhalynn Renae Myers, David Andrew Nuckolls, Esther Ayomikun Odu, Somtochukwu Tiffany Ogwulu, Joycelyn Folashade Olabisi, Alyvia LaNaye Pasiak, Ian Daniel Pezenosky, Keren Josephine Pnacek, Gianna Liseli Prieto-Reyes, Hailey Marie Putnam, Nicholas Alberto Ramirez, Brendan Mackenzie Raymond, Julia Addison Reese, Ariel Sophia Richter, Thomas Emerson Rogers, Bilguun Bill Saikhanjavkhaa, Gracie Marie Schmidt, Wyland Donald Seger, Demi Madison Sewell, Sushan Sharma, Alyvia Jorja Shew, Rain Mitzi Simmonds, Ciara May Simms, Zachary Evan Stevens, James Edward Stier, Jette Madallyn Swafford, Natalie Sammie Tahlor-Rothman, Aayana Monae Teasley, Josiah Anthony Teasley, Jeffrey Duke Thompson, Blaine Mykle Trivett, Eden Ntumba Tshibuabua, Perry Luis Vargas, Sean Matthew Vora, Landon James Vyborny, Wyatt Craig Weinrich, Breyden Noah Welch, Achilles Kazaiveon Whitby, Dylan Murray White, Dustin Michael Wilkins, Anthony Charles Stanley Wilson, Isabella Marie Word, Patrick Avery Word, Lindsay Renee Worley
Grade 11 — Adoude Andrea-Elizabeth Akueson, Randolf Arhin, Benjamin Thomas Atelsek, Luke Davis Atelsek, Savanna Mae Atwell, Ryan Anderson Baldwin, Mohammad I T Barghouthi, Gavin Alexander Begosh, Jackie Bennett, Jordyn Tyler Bentz, Philip Seann Boateng, Alyssa Shannon Bowen, Abigail Jessica Brown, Aidan Parker Burns, Bryce Luke Buschman, Owen Jace Carlson, Luz Adriana Castillo, Sean Erich Tongol Castro, Zachary Michael Clemence, Nora Faith Clutter, Kyle Matthew Collins, Luke Austin Daniluck, Valerie Kassandra Dardon, Ariana MaKayla Davis, Azrayiah MaKenzie Davis, Bradlee Spencer Dawson, Lexie Nicole Dorsey, Cole Edward Ebersole, Kate Linn Edwards, John Matthew Evans, Rahqell Francel Evans, Alfredo Felix, Diego Ernesto Flores, Owen Mark Forney, Stella Grace Franklin, Catherine Aeden Gaffigan, Wyatt Paul Gearhart, Reagan Brianne Gilbert, Makayla Paige Hardin, Quintin Christopher Henderson, Naydelin Guadalupe Hernandez Alarcon, Gracie May Herndon, Paetyn Jordyn Higgs, Porter Maxwell Hiser, Xavier Jalair Holt, Peyton Cole Isemann, Xavier Jamar Jenkins, Marcus Ondra Jenrette, Kai Nancy Kamakaris, Evan Ray Keane, Lauren Elizabeth Kessel, Abigail Renee Keyser, Kathryn Elizabeth King, Ian Nicholas Kline, David Arlen Lantz, Madison Rose Lepeonka, Jackie Vaughn Mankin, Martina Mari Ramilo, Tristano Daniele Menconi, Raven Raeana Miller, Marie-Grâce Sopie Mobio, Austin Scott Mogollon, Anderson Miguel Morales Viera, Ethan Tyler Morgan, Jessica Ashley Muentes, William Wesley Muncy, Ariyanna Lynn Namdar, Jonas Isaiah Nebel, Trinity-William Nguepjop Ntemi, Zion-William Tchabngang Ntemi, Mason David O’Brien, Isaac Andrew O’Hara, Angel Nana Oye Amoako Ofori, Rebekah Beatriz Orellana, Jesusetemi Elnathan Oyetunde, Jax Troy Patterson, Madison Ngan Thu Pham, Cole Frederick Qualls, David Andrew Raub, Evan Joseph Reese, Logan Brooke Reese, Rylee Elain Remsberg, Mackenzie Marie Rose, Oden Allen Keovisat Rowley, Fabián Eduardo Rubio Méndez, Ryan Landon Sapp, Sophia Sue-Etta Scalise, Yashila Shrestha, Tony Eugene Simms, Jared Soto Barrientos, Gabriel Ryan Staley, Paige Lauren Stickley, Sophie Jeanne Stillwell, Bunny Stout, Brandon Vincent Taylor, Samantha Maria Tekin, Taylor Denise Thompson, Hector Alejandro Valadez, Tyler Robert Waltz, Ryan Michael Wells, Kayley Michelle White, Baylee Marie Winn, Stephen Seakel Yankoon, Evan Daniel Yeeles, Walker Phillip Young
Grade 12 — Alexa Akyeamaa Abeyie, Christopher Antonio Arana, Claire Isabel Bandy, Victoria Alexis Bessacque, Brady Michael Bliven, Alyssa Kelly Bolen, Malik King Bowie, Karlie Doreen Brockey, Tie’Airra Nahjae Brown, Leia Maureen Brunty, MacKenzie Elizabeth Cantrell-Morgan, Keshawn Leonard Coleman, Nathaniel Khalil Crosse, Bryan Estuardo Cruz, Grace Elizabeth Delphin, Elise Catherine Dempsey, Abby Renae Dinterman, Rileigh Jadin Ensor, Emily Nicole Erich, Carson James Finch, Kendrick Flores, Bailey Evan Francis, Jayden Darnell Gibbs, Jonathan James Gibson, Tyler Olivier Gnassounou, Kaydenc Elisabeth Graves, Ethan Joseph Guillott, Shadan Elazer Hansen, Nathaniel James Hartman, Sebastian Bailey Herndon, Amirah Raki Hill, Kayla Liberty Hofflinger, Evan Wyatt Houck, Tyler Aaron Hournbuckle, Paul Francis Ireland, Dylan Michael Jester, Garrett Edmond Jolles, Devan Chance Kauffman, Affoué Sara Victoire Konan, Jameson Frederick Kuster, Nancy Fatmata Bintu Kuyateh, Gabriel Alexander Laboy, Olivia Christina Lertora, Caitlin Maree Long, Zackery William Long, Fernanda Isabel Lopez, Ignacio Lopez-Etchegoyen, Jamie Martinez, Esmeralda Azucena Mazariegos, Gavin Skiles McAllister, Skylar Jean McDonough, Natalie Nicole Meyer, Connor Lee Mishler, Christopher Molina, Brody Michael Nemoga, Gressa Leigh New, Hyginus Michael Nchako Ngassa, Katie Morgan Nguyen Pham, Hailey Louise Ogg, Aaliyah Attaya Oliveira, Emma Jean Oliver, Carlos Manuel Pena Urzua, Serenity Judonne Marie Petway, Luke Anderegg Pieklo, Destinee Taylr Polchito, Jackson David Reese, Jordan Joseph Reese, Naomi Dean Reese, Dylan Andrew Riggs, Pamela Florann Ringer, Kylie Rayne Schultz, Mariam Yelie Sesay, Lillyan Kelly Sheets, Jillian Marigrace Silver, Christopher Logan Smith, Emily Arline Smith, Savannah Lorraine Storey, Gavin Andrew Taylor, Derick Presley Tossah, Donnel Mbuyi Tshibuabua, Jalil Treshawn Turner, Alexander Marc Vaughn, Sarah Emily VenDouern, Ryan Jason Waltrup, Lilyanna Grace Ward, Alexa Marie Wills, Gabriel Kofi Wilson
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