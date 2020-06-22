Graduates: Ali Aboelata, Moira Ainsworth, Allison Alayza, Graham Albers, Michael Anderson, Caleb Andree, Giovani Angel, Tanner Appleby, Alle Aruta, Anisa Asad, Brody Asher, Andrea Aude, Aubrey Austin, Blake Averill, Emily Baba, Riley Barth, Aidan Batt, Zander Beddow, Blake Benner, Alyssa Bennett, Dylan Berney, Benjamin Bevilacqua, Daniel Bloom, Andrew Bodnar, Christopher Boersen, Joseph Bohraus, Colby Bragg, Madison Brain, Kaitlyn Brightman, Jack Brown, Robert Burriss, Brooke Butler, Faith Butler, Sean Butler, Kailah Caliskan, Brent Call, Katherine Calvo, Anastasia Campe, Grace Carey, Luke Carey, Molly Carroll, Emily Case, Julia Case, Samantha Casolo, Megan Chang, De’ Jion Charles, Kathleen Charles, Jonah Childress, Jennifer Chomiak, Emily Coblish, Benjamin Cole, DeAndri Coleman, Aaron Coombs, Aidan Cooney, Zachary Cooper, Christopher Corbett, Tyler Costas, Cameron Courtney, Ethan Cox, Hayden Cox, Evan Cranmer, Christina Cunha, Michelle Cunha and Jarrett Cyr.
Riley Daiger, Oluwarimike Daramola, Austin Davis, Hayden Davis, Alexandra Dean, Logan DeBord, Gabriella Delia, Sophia Delia, Preston Demma, Collin Dempsey, Paige Detwiler, Devin Dolhon, Kyler Dorner, Emmanuel Douge, Charles Dougherty, Bryan Downes, Christian Due, Lindsey Edwards, Nicole Etchison, Malek Fahmy, Ryland Fernandez, Gabriella Finch, Julia Fluke, Natalie Flynn, Sierra Fogle-Greer, Samantha Foster, Madison Frazier, Mackenzie Furley, Georgette George, Payton Giberson, Patrick Gill, Cheyanne Gillette, Lee Goodson, Samantha Gordon-El, Kira Gordy, Michael Goss, Isabella Gould, Kymaira Graczkowski, Thomas Grenier, Lily Grimes, Matthew Hadzic, Mae Haggie, Wyatt Haggie, Jabril Hall, Molly Hambrecht, Shifa Haq, Samantha Hardesty, Taylor Hardesty, Adrian Harmening Gomez, Laken Harnly, Matthew Harris, Sara Harris, Evan Hayek, Alec Hess, Andrew Hicks, Lauren Hilleary and Chase Hiltner.
Adam Hinkley, Brandon Hnilo, Wyatt Hoefs, Isabella Holman, Elissa Hook, Rachel Horning, Mollie Howard, Patrick Howk, Cheyenne Humphrey, Brendan Hylton, Rebekah Icore, Ziyoda Isroilova, Daniel Ivanov, Salman Jamil, Joseph Jenkins, Zetang Jia, Claire Johnson, Elena Johnston, Rosy Juarez, Ishani Kantawala, Nicole Karakozian, Samantha Karch, Sydney Katz, Reily Kautz, Nathan Kell, Thomas Kelly, Lamont Kennedy, Mélina Khansari, Brianna Kidwell, David Klos, Delaney Kramer, Olivia Kreuzburg, Abigail Kroener, Sarah Lamarre, Emily Landro, Nicholas Laplaca, Nicholas Larsen, Nathan Law, Justice Lawson, Brock Layden, Jacob Leftwich, Anna Lemick, Mark Lemley, Kyle Libonate, Theresa Light, Arthur Lin, James Lockard, Haley Lohmann, Rebecca Long, Jaclynne Loveless, Miabella Lovell, Kyle Lund, Gabriella Mackay, Michael Marroquin, Eden Marsh, Adam Mason, Nathaniel Mathes, Hayley McChesney, Hannah McDonald, Liam McFadden, Emma McGaha, Jack McGaha, Jordan McGill, Joshua McLaughlin, Avery McLelland, Colin McMynne, Jackson Mark Meade, Jackson Price Meade, Cristopher Melendez and Issa Melendez Miranda.
Emma Melton, Ruben Mendez, Shane Miley, Madalyn Miller, Ryan Miller, Joshua Milliken, Julia Mitchel, Connor Moles, Quinn Mood, Taylor Moore, Matthew Moran, Zachary Morris, Kendyl Morrison, Kaelie Mueller, Rosa Munoz, Nicole Myers, Joshua Nannini, Ava O’Keefe, Brandon Oden, Eli OhEithir, Jordan Ondo, Micah Ott, Owen Packan, Charles Parrott, Daivat Patel, Patri, AnanyaLuke Paugh, Jake Peachey, Sarah Peltzer, Nicholas Perrin, Jullian Perry, Mikala Perry, Michael Petty, Isabella Piccolomini, Siena Piccolomini, Anna Plank, Carly Polke, Jason Powers, Simon Price, Claire Przybocki, Cayman Raff, Isabella Rampersad, Nicholas Raumann, Rachel Reburn, Ethan Reifer, Julian Reyes-Espinal, Chloe Ricasa, Corey Rice, Wayne Richardson, Brendan Ricucci, Christina Ringel, Jason Rodd, Anthony Rodriguez, Nicholas Rohwer, Liam Rorer, Jon Rosario, Jillian Rosenkranz, Landon Rotter, Elijah Royal and Cassandra Rutledge.
Shemaiah Sabvute, Samuel Sagel, James Sahli, Joseph Salter, Ayden Saunders, Maya Schiller, Amanda Schulien, Parker Seaman, Sarah Sedillo, Jahid Shabazz, Braedan Shaffer, Rohan Shah, Alexandra Shandrenko, Angad Sharma, Jennie Sheeler, Grant Shipley, Brandt Smith, Keaira Smith, Windy Spellman, Madison Spencer, Zoe Star, Gabrielle Steed, Casey Stefanick, Mason Strassberger, Haley Stull, Sabrina Sutter, Nathan Temple, Patrick Thomas, Cole Thrailkill, Luca Tolino, Hope Townshend, William Trischman, Lauren Truelove, Jacob Turner, Zoe Turner, Jessica Twilley, Lucas Vaughan, Olivia Vilcek, Griffin Vinal, Nicole Walsh, Robert Walsh, Sage Wann, Peyton Warfield, Cora Wasilko, David Waterbury, Zachary Watkins, Jonathan Wellen, Michael Werder, Zachary Werner, Theodore White, Rachel Whiteman, Arianna Williams, Anna Willson, Joseph Wilson, Shania Wilson, Ryan Wolfe, Christian Wright, Jackson Wright, Tatum Wright, Taylor Wright, Ashley Zamudio Morales and Canyon Zhang.
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